Twitter annonce que les utilisateurs peuvent désormais voir et mettre en ligne des images en 4K, que ce soit depuis iOS ou Android. C’était en test avec certaines personnes il y a quelques semaines. C’est maintenant disponible pour tout le monde.

Pour voir et mettre en ligne des photos en 4K sur Twitter, il faut se rendre dans les réglages de l’application du réseau social. Pour cela, touchez le menu en haut à gauche et choisissez « Réglages et confidentialité ». Rendez-vous ensuite dans « Chargements d’images de haute qualité » et sélectionnez l’option que vous préférez. Il y a « Sur cellulaire ou en Wi-Fi » ou « Uniquement en Wi-Fi ». Si vous n’êtes pas intéressé, alors sélectionnez l’option « Jamais ». Faites de même au niveau de la section « Images haute qualité ».

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021