Un grand classique arrive bientôt sur iOS et sur l’iPad Pro « M1 ». Le jeu de rôle Divinity: Original Sin II (sorti sur PC en 2017) aura même droit à quelques « bonus » sur l’iPad Pro M1. Puissance oblige, Divinity: Original Sin II tournera en effet à 60 fps sur l’iPad Pro M1, et surtout, il sera possible d’y jouer en coop en local, avec écran partagé sur la tablette ! C’est une première sur iPad pour un titre de cette envergure, et cela préfigure sans doute de belles choses à venir.

Divinity: Original Sin 2 on the new M1 iPad Pro revealed today will be the whole experience without compromise. That means 60fps, and for the first time on a mobile device, with local co-op! pic.twitter.com/cVu3pNefWH

— Larian Studios, nuanced dungeon master (@larianstudios) April 20, 2021