Le premier film de Martin Scorsese pour la plateforme Apple TV+ est actuellement en cours de tournage. Les affaires sérieuses commencent donc pour Killers of the Flower Moon, tiré de l’ouvrage éponyme de David Grann. Le film racontera l’histoire vraie du massacre dans les années 1920 de la tribu indienne des Osages, après la découverte de pétrole sur leurs terres. Le réalisateur de Gangs of New York et de Taxi Driver a tourné les premiers bouts de pellicule dans l’Oklahoma il y a deux jours. Le film s’appuie sur un casting 5 étoiles, avec en vedettes Leonardo DiCaprio ainsi que la légende vivante Robert De Niro.

Martin Scorsese’s #KillersOfTheFlowerMoon has officially started production. Starring:

Leonardo DiCaprio

Robert De Niro

Jesse Plemons

Lily Gladstone

Tantoo Cardinal

Cara Jade Myers

JaNae Collins

Jillian Dion

William Belleau

Tatanka Means

Jason Isbell

Jason Isbell

Sturgill Simpson