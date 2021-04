La pub va s’inviter un peu plus dans l’App Store. Le nouvel espace permettra aux développeurs de promouvoir leurs applications un peu partout et non uniquement lorsque les utilisateurs font une recherche, rapporte le Financial Times.

Les publicités actuellement

De la pub en plus débarque bientôt sur l’App Store

À ce jour, la pub sur l’App Store apparaît après une recherche par l’utilisateur. Les développeurs peuvent payer un certain prix pour que leurs applications soient mises en avant. Certains en profitent pour tacler la concurrence. Ainsi, une recherche « Facebook » sur l’App Store affiche d’abord… TikTok. L’application de Facebook apparaît juste en dessous.

La pub supplémentaire doit voir le jour à la fin du mois. Les nouvelles annonces apparaîtront à côté de l’actuelle section « Suggestions » de la page et seront visibles par les utilisateurs sur l’ensemble de la plateforme.

Cette nouveauté peut en tout cas faire sourire quand on sait qu’iOS 14.5, qui arrivera la semaine prochaine, mise sur la confidentialité. La mise à jour va justement permettre aux utilisateurs de refuser que telle ou telle application les piste pour faire de la publicité. Plusieurs groupes ont critiqué ce changement, avec Facebook qui a été le plus vocal sur le sujet.