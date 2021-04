Apple insiste : les AirTags sont là pour connaître la localisation des objets et non celle des personnes ou des animaux de compagnie. Kaiann Drance, la vice-présidente du marketing mondial de l’iPhone, a évoqué ce point dans une interview avec Fast Company, ainsi que Ron Huang, le principal responsable de la détection et de la connectivité chez Apple.

AirTag avec un design unique

L’envie de départ d’Apple était de créer une balise simple, tout en ayant un design unique. « Lorsqu’il s’est agi de concevoir notre propre produit, nous avons mûrement réfléchi à la manière de le réaliser correctement, comme personne d’autre dans le secteur ne l’avait fait auparavant », a déclaré Kaiann Drance.

Un autre point est le respect de la vie privée. Tout le processus est chiffré de bout en bout. Seul le propriétaire du AirTag peut connaître la localisation de sa balise. Aussi, Apple a fait le nécessaire pour utiliser des identifiants Bluetooth aléatoires qui sont renouvelés plusieurs fois dans la journée. Ainsi, il n’y a aucune confusion au moment de partager des informations quand le propriétaire d’une balise demande la localisation.

Attention aux AirTags et la localisation des personnes/animaux

Mais qu’en est-il des utilisateurs qui veulent mettre des AirTags pour suivre des personnes ou un animal de compagnie ? Car dans le cas des personnes, cela peut être de l’espionnage à leur insu. « Si vous pensez que vous risquez d’être suivi, vous pouvez contacter les services de police », dit Kaiann Drance. « Le numéro de série de l’AirTag est utilisé lorsque vous configurez votre AirTag pour la première fois. Il est associé à un identifiant Apple ainsi qu’à des informations supplémentaires telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre date de naissance et d’autres informations de ce type, qu’Apple pourrait fournir aux forces de l’ordre si elles le demandent, avec les mandats et les procédures appropriés », a-t-elle ajouté.

Elle continue sur le sujet en disant que les parents qui veulent suivre leurs enfants peuvent leur donner une Apple Watch. Concernant les animaux de compagnie, « si les gens font cela, ils n’ont qu’à s’assurer que leur animal en mouvement se trouve à portée d’un appareil dans le réseau Localiser » afin que sa position puisse être suivie.