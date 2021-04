Un bug se présente au moment du démarrage des iPhone 12 avec le logo d’Apple, selon les retours de plusieurs utilisateurs sur les forums et ailleurs. Cela a débuté il y a quelques semaines maintenant et c’est toujours d’actualité.

Le logo d’Apple peut ne pas s’afficher au démarrage des iPhone 12

Il y a deux problèmes qui semblent tout particulièrement exister. Le premier est que des iPhone 12 ont un écran noir au lieu d’avoir le logo d’Apple au démarrage. Le téléphone s’allume bien après quelques secondes, mais le logo est absent. Le second problème est que le logo apparaît, mais il clignote. Ce n’est pas normal, que ce soit dans le premier cas ou dans le second.

Si l’on en croit une note diffusée en interne, il s’agit bien d’un bug logiciel et non matériel. Autrement dit, Apple peut corriger le tir avec une mise à jour d’iOS, pas besoin de complètement changer les téléphones. Mais encore faut-il savoir quel est l’origine du bug pour être mesure de le corriger. Et c’est là que ça coince : Apple n’arrive pas encore à trouver quel est le problème d’origine qui provoque ces soucis au démarrage des iPhone 12.

Apple fait savoir à ses employés qu’ils n’ont pas à opérer à une réparation en cas de réclamation de la part des clients. Ils doivent leur dire que l’histoire du logo est seulement visuel et l’iPhone fonctionne normalement après cette étape.

iOS 14.5 va être disponible cette semaine. Mais il semblerait que cette mise à jour ne corrige pas ce bug. Comme dit plus tôt, Apple n’arrive pas encore à déterminer ce qui coince.