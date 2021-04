S’il y a bien un téléphone qui ne trouve pas son public, c’est l’iPhone 12 mini. Le cabinet Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) a publié les ventes pour les premiers mois de 2021 aux États-Unis et ce modèle se vend moins bien que les autres.

L’iPhone 12 mini a toujours du mal au niveau des ventes

Les quatre modèles d’iPhone 12 réunis ont représenté 61% des ventes de smartphones. Dans le détail, l’iPhone 12 a été le plus populaire des quatre. Il est suivi par l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 mini. Mais si on prend au cas par cas, l’iPhone le plus populaire cette fois a été l’iPhone 11 avec une part de 24%.

« Au cours du premier trimestre complet de disponibilité, nous voyons maintenant comment les consommateurs préfèrent les modèles plus grands avec les iPhone 12 et 12 Pro, ainsi que l’ancien iPhone 11, en évitant les iPhone 12 mini et iPhone SE », indique CIRP. Le cabinet ajoute que l’iPhone 12 Pro Max connaît de meilleures ventes que l’iPhone 11 Pro Max l’année dernière à la même période. Le nouveau modèle représente 20% des ventes, contre 11% l’année dernière pour l’iPhone 11 Pro Max.

L’iPhone 12 mini est donc l’iPhone qui a connu les moins bonnes ventes. Cela confirme les différentes données qui circulent depuis quelques mois maintenant : le modèle de 5,4 pouces a du mal. Il aura malgré tout le droit à un successeur cette année avec l’iPhone 13 mini. Mais si l’on en croit les rumeurs, ce sera la fin en 2022 : Apple n’aurait pas prévu un iPhone 14 mini.