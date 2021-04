Greg Joswiak, patron du Marketing chez Apple, et John Ternus VP de la division hardware, se sont exprimés dans les colonnes de Techcrunch au sujet de l’iPad Pro. Le principal sujet de « discussion » a rapidement tourné autour de la puissance du M1, le nouveau processeur Apple Silicon qui équipe les iPad Pro cuvée 2021. Pour Joswiak, les performances de calcul du M1 « créent un espace que les développeurs peuvent remplir ».

Autrement dit, aux devs de faire le boulot pour justifier la réserve de puissance du processeur. On aurait bien souhaité une réponse plus nuancée et peut-être aussi des nouvelles d’un iMovie « Apple Silicon », d’un FCP pour l’iPad Pro tirant partie du M1 ou bien encore d’une interface plus riche encore en nouvelles fonctions. Bon.

Sur la même ligne que son collègue, John Ternus estime que l’arrivée du M1 sur le Pro est surtout affaire de positionnement produit : « l’iPad Pro a toujours eu le meilleur d’Apple Silicon » affirme ainsi le VP Hardware. C’est aussi la même réponse concernant la dalle mini-LED Liquid Retina XDR de l’iPad Pro 12,9 pouces : « Nous avons toujours essayé d’avoir le meilleur écran » rappelle Ternus (certes, mais « pourquoi faire ? »). John Ternus cite ici l’exemple d’un créatif qui pourrait transporter cet iPad Pro et disposer à la « maison » des « mêmes caractéristiques » que les dalles professionnelles de la salle de design/montage/infographie.

Quant à l’autonomie du bouzin, toujours un peu dans le flou depuis la keynote, nos deux compères estiment que le gain en puissance ne grignotera pas sur la durée d’utilisation nomade, une réponse de circonstance qui semble indiquer que l’iPad Pro 2021 devrait rester dans les mêmes eaux que les précédents modèles (soit entre 10 et 15 heures selon les usages).

Interrogés sur le placement inhabituel de la caméra avant, Ternus tente une réponse que Jobs n’aurait pas renié: « Vous pouvez utiliser l’iPad dans n’importe quel sens, n’est-ce pas ? Vous aurez ainsi une expérience différente selon la façon dont vous l’utilisez ». Pour finir, Gref Joswiak réitère sont affirmation d’une précédente interview : non, l’iPad et le Mac ne fusionneront pas, et Apple ira toujours au bout de la logique propre à chaque plateforme.