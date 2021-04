Apple vient d’annoncer un monumental plan d’investissement de 430 milliards de dollars sur 5 ans afin de booster l’emploi aux Etats-Unis. Ce montant est encore supérieur aux 350 milliards de dollars d’investissement annoncés par Apple en 2018. 20 000 postes pourraient ainsi être créés dans le pays, Apple cherchant avant tout des profils dans les secteurs du processeur, de l’intelligence artificielle et de la 5G.

Tim Cook s’est félicité de ce plan d’embauche massif : « En ce moment de reprise et de reconstruction, Apple double son engagement en faveur de l’innovation et de la fabrication aux États-Unis avec un investissement générationnel qui touchera les communautés de 50 États. Nous créons des emplois dans des domaines de pointe – de la 5G à l’ingénierie du silicium en passant par l’intelligence artificielle -, investissons dans la prochaine génération de nouvelles entreprises innovantes, et dans tous nos travaux, nous construisons un avenir plus vert et plus équitable ».

Apple annonce en outre un financement de 1 milliard de dollars en Caroline du Nord et la construction d’un nouveau centre de recherche, ce qui nécessiterait déjà l’embauche de 3000 nouveaux salariés Apple. En outre, 100 millions de dollars seront affectés au secteur de l’éducation dans la région de Raleigh-Durham (Caroline du Nord), sans oublier 110 millions de dollars supplémentaires pour le soutient aux infrastructures locales (routes, ponts, construction d’écoles publiques).