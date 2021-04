C’est aujourd’hui qu’Apple devrait proposer iOS 14.5 en version finale. Apple a annoncé le 20 avril dernier que la mise à jour serait disponible « la semaine prochaine », sans plus de précision. Mais aujourd’hui devrait être le bon jour selon le New York Times et le Financial Times.

iOS 14.5 arrive dans quelques heures

Plusieurs nouveautés sont au programme d’iOS 14.5. Les deux qui risquent d’intéresser le plus de monde sont celles sur la vie privée et le déverrouillage avec le masque. La première va permettre aux utilisateurs d’accepter ou décliner le pistage par les applications. En cas de refus, les applications ne pourront plus faire de la publicité ciblée, sachant qu’elles ne pourront plus utiliser vos données. Quant à la seconde, elle offre la possibilité de déverrouiller votre iPhone avec l’Apple Watch lorsque vous tentez d’utiliser Face ID tout en portant un masque.

La disponibilité de la version finale d’iOS 14.5 devrait se faire aux alentours de 19 heures. Apple a l’habitude de proposer les mises à jour à ce moment.

Il est bon de noter que les autres mises à jour doivent également voir le jour. Ainsi, il faut s’attendre à watchOS 7.4, tvOS 14.5 et macOS 11.3 aujourd’hui. Là aussi, la sortie doit se faire autour de 19 heures.