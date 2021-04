Luc Julia fait maintenant partie de Renault. Le co-créateur français de Siri, l’assistant vocal d’Apple, a rejoint le constructeur automobile en tant que directeur scientifique.

Après Siri, Luc Julia débarque chez Renault

Dans son communiqué, Renault annonce que Luc Julia aura pour mission de soutenir les métiers et les marques dans la conception et le déploiement de la feuille de route du groupe en matière d’innovation et de technologies. Ainsi, il aura le rôle d’expert dans des domaines aussi divers que l’intelligence artificielle, les interfaces homme-machine, la connectivité et les logiciels. Le Français supervisera la recherche et développement sur ces technologies et innovations en vue de leur intégration dans le plan produits et services du groupe.

Pour ce qui est de Siri, l’histoire remonte à 1997. Luc Julia a déposé avec son ami Adam Cheyer des brevets pour un assistant vocal. Les années sont passées avant la création de l’entreprise Siri. Apple l’a rachetée en 2010 pour proposer l’assistant sur ses iPhone (en commençant par l’iPhone 4S), avant de les proposer sur toute sa gamme de produits.

« Je suis très heureux et fier de rejoindre aujourd’hui le Groupe Renault, fleuron de l’industrie automobile française », a déclaré Luc Julia. « Heureux aussi de prendre le départ de la Renaulution et d’intégrer des équipes qui construisent l’entreprise automobile tech de demain. Ensemble, en nous appuyant sur mon expertise en matière d’interface homme-machine et d’objets connectés, nous développerons de nouvelles expériences uniques pour nos clients à bord et hors de leurs véhicules. Nous créerons ainsi de la valeur pour les marques du Groupe », a-t-il ajouté.

Pour Luca de Meo, le patron de Renault, cette arrivée de Luc Julia « est une formidable nouvelle pour l’entreprise ». Il estime que son « parcours exceptionnel dans le domaine de l’intelligence artificielle, les données et la connectivité des objets sera clef pour accélérer le déploiement de notre stratégie et devenir une entreprise tech qui intègre des véhicules ».