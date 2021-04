Apple propose la mise à jour 3.1 pour son application Clips sur iPhone et iPad. Celle-ci est notamment l’occasion d’accueillir des effets en réalité augmentée qui exploitent le scanner LiDAR des récents iPhone et iPad.

Voici les nouveautés de Clips 3.1 selon Apple :

Ajoutez une nouvelle dimension à vos vidéos grâce aux espaces en RA, une fonctionnalité de réalité augmentée qui fait appel au scanner LiDAR pour créer des effets réalistes qui sʼadaptent aux contours de votre pièce

Faites votre choix parmi sept espaces en RA, comme des rubans de lumière aux couleurs de lʼarc-en-ciel, des envolées de confettis, de la poussière dʼétoiles magique, une piste de danse animée en rythme et bien plus

Enregistrez une vidéo dʼun ami avec les espaces en RA et découvrez la façon dont les effets animés sʼadaptent à la personne présente dans la pièce

Associez les espaces en RA à des étiquettes de texte, des autocollants et des Emoji pour ajouter encore davantage de personnalité à vos vidéos

Lorsque vous utilisez Clips sur lʼiPad et que vous dupliquez son contenu sur un deuxième écran, basculez entre lʼaffichage de votre vidéo uniquement ou de lʼensemble de lʼinterface

Sélectionnez plusieurs projets simultanément pour les supprimer ou les dupliquer rapidement

Modifiez du texte dans des affiches et des étiquettes en orientation paysage sur lʼiPhone

Recevez des notifications lorsque de nouveaux autocollants, de nouvelles affiches ou de nouveaux effets sont disponibles dans Clips

Pour rappel, Clips permet de créer des vidéos avec différents effets, filtres, musique, texte et plus encore. L’application ne semble pas connaître un succès particulier. Malgré tout, Apple continue de la mettre à jour. Et cela va même plus loin : Apple annonce que Clips va désormais de mises à jour mensuelles, au lieu de mises à jour trimestrielles.

La mies à jour de Clips est disponible dès maintenant au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.