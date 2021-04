Vous avez installé iOS 14.5 et le bouton « Autoriser les demandes de suivi des apps » pour l’anti-pistage est grisé ? Vous n’êtes pas les seuls. Plusieurs utilisateurs se plaignent de ce problème.

Bouton grisé pour l’anti-pistage d’iOS 14.5

Cette option est cruciale pour l’anti-pistage. Si elle est activée, les utilisateurs ont un pop-up qui apparaît au lancement des applications pour leur demander s’ils acceptent ou refusent la récolte des données. Si l’option est désactivée, alors aucun pop-up n’apparaît et les applications doivent partir du principe que l’utilisateur a refusé le suivi publicitaire.

Le problème ici est que personne ne sait exactement pourquoi le bouton « Autoriser les demandes de suivi des apps » est grisé pour l’anti-pistage d’iOS 14.5. Une solution temporaire est de se déconnecter de son compte iCloud. Le bouton devient alors actif. Mais une fois qu’on se reconnecte, le bug réapparaît. Il y a de plus en plus de témoignages à ce sujet sur Reddit et ailleurs.

Quelle est la solution ? Il n’y en a pas, malheureusement. Selon des informations de 9to5Mac, le bouton grisé sur iOS 14.5 doit seulement apparaître sur les appareils dont le propriétaire est mineur ou dispose d’un profil MDM. Or, la plupart des utilisateurs qui se plaignent du problème sont majeurs et n’ont pas de profil MDM. C’est le cas sur l’un de nos iPhone, par exemple.

Apple n’a pas encore réagi. Peut-on s’attendre à ce qu’iOS 14.5.1 ou iOS 14.6 (actuellement en bêta) corrige le tir ? Il faut l’espérer.