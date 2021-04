Le New York Times raconte une anecdote entre Tim Cook et Mark Zuckerberg concernant les données des utilisateurs. Cela remonte à 2019, quand les patrons d’Apple et Facebook se sont rencontrés à une conférence de la banque d’investissement Allen & Company.

Le conseil de Tim Cook à Mark Zuckerberg pour les données

2019 est l’année qui a suivi le scandale de Cambridge Analytica avec Facebook. Le réseau social a partagé les données de 50 millions d’utilisateurs à leur insu avec Cambridge Analytica, en rapport avec les publicités politiques pour la campagne présidentielle américaine de 2016.

Au vu de la situation assez délicate, Mark Zuckerberg a demandé à Tim Cook ce qu’il ferait s’il était dans cette situation. Le dirigeant d’Apple a estimé que Facebook devait supprimer les données des utilisateurs collectées par le biais d’applications et services tiers. Mark Zuckerberg a été assez surpris de cette réponse, sachant que le modèle économique de Facebook est la collecte de données pour ensuite faire de la publicité. Pour Mark Zuckerberg, la réponse de Tim Cook donnait l’impression que le business model de Facebook n’était pas tenable.

Il faut dire qu’Apple et Facebook ne sont pas en très bons termes depuis quelques années maintenant, avec notamment le second qui attaque le premier sur ses pratiques. Il y a également des interviews de chaque dirigeant. En 2018, Tim Cook avait indiqué « je ne serais pas dans cette situation » à la question de journalistes pour savoir ce qu’il ferait s’il était Mark Zuckerberg. Il faut comprendre par là qu’Apple ne collecte pas de données pour son modèle économique, dont la question ne pose pas.