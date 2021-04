Apple va publier demain ses résultats pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2021 (le premier trimestre dans notre calendrier). Les analystes ont partagé leurs dernières estimations et elles sont positives.

De bons résultats sont attendus pour Apple

Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires connaisse une hausse entre 32,2% et 36,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Cela signifierait que les revenus seraient entre 77,10 et 79,77 milliards de dollars. Pour ce qui est du bénéfice par action, les marchés tablent sur une hausse comprise entre 53,1% et 68,8%.

Apple partageait auparavant ses propres prévisions pour les résultats trimestriels. Mais l’entreprise (et bien d’autres) a cessé de le faire quand le Covid-19 a pris de l’ampleur l’année dernière. Il était compliqué de prédire l’avenir et donc guider les analystes et tous les autres. Apple reste donc silencieux désormais. Il sera d’ailleurs intéressant de voir si le groupe se remettra à partager ses prévisions quand cette situation avec la crise sanitaire sera de l’histoire ancienne.

Les résultats d’Apple pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2021 seront publiés demain dans la soirée. Ils arriveront à 22h30. Apple organisera ensuite un appel téléphonique avec Tim Cook et Luca Maestri (directeur financier) pour faire le point et répondre aux questions d’analystes.