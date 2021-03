Apple donne rendez-vous le 28 avril pour ses résultats du 2e trimestre

Apple a programmé la présentation de ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2021 pour le 28 avril. Il s’agit du deuxième trimestre dans son année fiscale de 2021. Cela correspond aux trois premiers mois de l’année dans notre calendrier.

Les résultats vont permettre de voir comment Apple s’en est sorti pour le début de l’année. Il s’agit généralement du trimestre le plus calme (au niveau des finances). En effet, il arrive après le plus important, à savoir la période où il y a Noël en plein milieu. De plus, Apple n’a lancé aucun nouveau produit en ce début d’année. C’est même l’inverse : des produits ont été abandonnés. C’est le cas pour l’iMac Pro et le HomePod original.

Pour rappel, Apple a eu un chiffre d’affaires de 58,3 milliards de dollars l’année dernière pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal. Cela représentait une petite hausse de 0,48%. Le bénéfice net, quant à lui, avait baissé de 2,7% à 11,25 milliards de dollars. C’était la période où le Covid-19 commençait réellement à être présent dans nos vies et où Apple avait prévenu que ses résultats risquaient d’être chamboulés.

Le rendez-vous pour les résultats financiers d’Apple du deuxième trimestre de 2021 est donc donné pour le 28 avril à 22h30. L’appel téléphonique avec les analystes suivra à 23 heures.