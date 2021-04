Adobe Flash n’a jamais été disponible sur iOS, bien qu’Apple ait aidé le groupe à proposer son système. Mais Scott Forstall, l’ancien responsable d’iOS, a révélé lors du procès Apple/Epic Games que les résultats obtenus étaient catastrophiques.

Apple a toujours misé sur HTML5 plutôt que Flash pour ses appareils. La transition fut compliquée pour certains utilisateurs, parce que beaucoup de sites utilisaient la technologie d’Adobe à l’époque. Il faut dire qu’elle était populaire. Apple le savait et donc essayé d’aider Adobe pour un éventuel portage. Mais le résultat n’était pas bon. Scott Forstall a déclaré :

Nous n’avons pas proposé Flash. Nous avons essayé de faire fonctionner Flash. Nous avons aidé Adobe. Nous étions vraiment intéressés. Encore une fois, je me suis dit que si nous pouvions aider à le faire fonctionner, ça pourrait être génial. Flash a été un tel problème parce que la façon dont il s’accroche aux systèmes, c’est un cauchemar pour les virus sur Windows, même sur Mac. Et quand nous l’avons fait fonctionner sur iOS, les performances étaient tout simplement atroces et embarrassantes et [Flash] ne pouvait jamais arriver à quelque chose qui serait une valeur ajoutée pour le consommateur.