Apple Pay est proposé aux clients de la banque LCL depuis plusieurs mois, mais c’est peu dire que le service était jusqu’ici très loin d’être complet, notamment en raison de l’absence de prise en charge des paiements en ligne et à l’étranger. Cet oubli malheureux est (enfin) rectifié : les paiements en ligne et à l’étranger sont désormais possibles via Apple Pay. Les clients peuvent aussi passer par le réseau Visa (et non uniquement CB). A noter que pour profiter du réseau Visa ainsi que des paiements en ligne et à l’étranger, il faut retirer la carte LCL de Wallet et la renseigner de nouveau. Clairement pas optimal, mais c’est déjà ça…

La quasi totalité des grosses banques françaises propose donc désormais une expérience Apple Pay « complète », hormis… le Crédit Agricole, la maison mère de LCL (qui finira sans doute aussi par ouvrir les vannes).