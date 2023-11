Apple Pay et Apple Cards commence à prendre beaucoup de place sur le secteur américain des systèmes de paiements. Face à cette situation, le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) demande aujourd’hui un élargissement de ses compétences afin de mieux surveiller les services financiers des grands groupes de la tech américaine. Le CFPB estime en effet qu’à partir de plus de cinq millions de transactions financières par an (via Apple Pay, Google Pay, etc.), ces sociétés devraient se soumettre aux mêmes « examens de contrôle » que ceux des établissements bancaires.

« Les Big Tech et d’autres sociétés opérant sur les marchés du crédit à la consommation brouillent les frontières traditionnelles qui séparent les activités bancaires et de paiement des activités commerciales » déclare le régulateur dans son communiqué. « Le CFPB a constaté que cette confusion peut mettre les consommateurs en danger, en particulier lorsque les mêmes garanties bancaires traditionnelles, comme l’assurance des dépôts, peuvent ne pas s’appliquer. »

Et d’en arriver au coeur de la proposition : « Malgré leur impact sur le crédit à la consommation, les Big Tech et les autres sociétés non bancaires opérant dans le domaine des paiements ne font pas l’objet du même examen réglementaire et de la même surveillance que les banques et les coopératives de crédit. Bien que le CFPB ait un pouvoir d’application sur ces sociétés, il n’avait pas auparavant, au sein de bon nombre de ces sociétés, d’examinateurs scrutant attentivement leurs activités afin de s’assurer qu’elles respectaient la loi et surveillaient leurs dirigeants. » Joe Biden et son gouvernement seront-ils sensibles à cette supplique ?