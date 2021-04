La saison des prix n’est pas encore terminée, loin de là même. Si Apple TV+ n’est pas (pour l’instant) une machine à rapporter des trophées, la qualité des séries, documentaires et films du service permet au moins de glaner un bon paquet de nominations. Après les Oscars (d’où Apple TV+ est reparti bredouille), place donc aux BAFTA TV Awards. Little America, Tiny World, et Earth at Night in Color, soit une série de fiction et deux séries documentaires, ont réservé leur siège pour le Baftas. La série Little America a été nominée dans la catégorie des Séries Internationales, tandis que Tiny World et Earth at Night récoltent des nominations dans les catégories techniques de la meilleure Photographie et du Meilleur son.

Little America traite de la difficulté d’intégration des migrants arrivant aux Etats-Unis

Tiny World propose une vision de la nature à hauteur de minuscules créatures

La nuit filmée comme en plein jour dans la série documentaire Earth at Night in Color

Les programmes Apple TV+ ont glané des nominations aux Critics Choice Awards, Golden Globe Awards, Emmy Awards et dernièrement aux Oscars (entre autres…), soit un total de 367 nominations et 106 récompenses. La cérémonie des BAFTA TV Awards se tiendra le 6 juin prochain.