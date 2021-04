Apple vient de publier les résultats financiers pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2021 (qui correspond au premier trimestre dans notre calendrier). Ils sont solides grâce à des ventes en hausse pour tous les différents types de produits. En réalité, il s’agit d’un nouveau record pour les revenus sur cette période de l’année.

Résultats d’Apple pour le deuxième trimestre de 2021

Le chiffre d’Apple a été de 89,58 milliards de dollars cette fois, contre 58,02 milliards de dollars un an plus tôt. La hausse est 53,62%. Le bénéfice net s’est établi à 23,63 milliards de dollars, contre 11,25 milliards de dollars auparavant. La hausse d’une année sur l’autre est de 110,04%. Pour le bénéfice par action, il est de 1,40 dollar par action. Il est difficile de faire une comparaison directe avec l’année dernière parce qu’il y a un fractionnement, c’est-à-dire que le prix a été divisé en août 2020 (divisé par quatre en l’occurrence).

Voici le détail :

iPhone : 47,94 milliards de dollars de revenus ( +65,52% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 9,10 milliards de dollars ( +70,1% )

) iPad : 7.81 milliards de dollars de revenus ( +78,73% )

) Apple Watch et autres accessoires : 7,84 milliards de dollars ( +16,67% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 16,90 milliards de dollars ( +30,01% )

Tim Cook parle d’une « période d’innovation »

« Ce trimestre reflète à la fois les façons durables dont nos produits ont aidé nos utilisateurs à faire face à ce moment de leur vie, ainsi que l’optimisme que les consommateurs semblent ressentir quant aux jours meilleurs qui nous attendent tous », a déclaré Tim Cook, le patron d’Apple. « Apple est dans une période d’innovation radicale dans toute sa gamme de produits et nous restons concentrés sur la manière dont nous pouvons aider nos équipes et les communautés où nous travaillons à sortir de cette pandémie vers un monde meilleur. Cela commence certainement par des produits tels que le tout nouvel iMac et l’iPad Pro, mais cela s’étend à des efforts tels que les 8 gigawatts de nouvelle énergie propre que nous contribuerons à mettre sur le réseau et notre investissement de 430 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 5 prochaines années », a-t-il ajouté.

L’action d’Apple est en hausse de 3,31% à 138 dollars en post-séance à la Bourse. Les résultats sont importants et supérieurs aux attentes des analystes. Ils s’attendaient à un chiffre d’affaires de 77,36 milliards de dollars et à un bénéfice par action de 99 centimes.