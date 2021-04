iOS 14.5 intègre l’App Tracking Transparency, soit la possibilité offerte à l’utilisateur de refuser les mesures de suivi pour le compte de la publicité ciblée. Vilipendée par les entreprises dépendantes de la pub (comme Facebook), le pop-up « anti-tracking » d’iOS 14.5 serait en revanche largement plébiscité par les utilisateurs. Lors de la publication des résultats du Q1, Tim Cook a en effet déclaré que les retours des clients étaient « fantastiques », avant et après la mise à jour 14.5. « La plupart des gens devraient pouvoir décider en leur âme et conscience s’ils souhaitent être suivis ou non » a continué le patron d’Apple, citant le bon exemple…d’ATT.

Et vous cher lecteur, avez-vous déjà été confronté au désormais fameux pop-up anti-tracking ? Et si tel est le cas, avez vous refusé ou accepté la captation des données pour le compte de la pub ciblée (oui, on veut tout savoir !).