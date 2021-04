Tim Cook a été questionné sur Apple TV+, sachant qu’Apple n’a jamais communiqué publiquement des informations sur le nombre d’abonnés. Et si l’on en croit croît le patron d’Apple, le service de streaming se porte bien.

« Apple TV+ se porte très bien, comme vous le savez l’objectif et la philosophie d’Apple TV+ est de créer du contenu original de haute qualité et d’être l’une des plateformes les plus recherchées par les conteurs. C’est ce que je vois se produire jour après jour, nous avons plus de programmes, plus de conteurs », a déclaré Tim Cook à la suite de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe pour le deuxième trimestre de 2021.

« À ce jour, les programmes originaux d’Apple ont reçu 352 nominations à des prix et 98 victoires », a-t-il ajouté. « Nous avons des programmes qui ont suscité beaucoup d’intérêt, comme Ted Lasso, The Morning Show, Défendre Jacob, etc. Nous sommes très satisfaits de notre situation. Nous ne publions pas le nombre d’abonnés », a-t-il toutefois indiqué.

Malgré l’enthousiasme de Tim Cook, les données qui circulent sur Apple TV+ ne suggèrent absolument pas que le succès est au rendez-vous. Des plateformes comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video ont nettement plus d’abonnés. Certes, Netflix et Amazon Prime Video sont là depuis plus longtemps. Mais Disney+ a fait ses débuts plus ou moins en même temps que le service d’Apple et la plateforme a atteint le cap des 100 millions d’abonnés 16 mois seulement après son lancement.