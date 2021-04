Les filtres pour affiner la recherche sur l’App Store sont désormais disponibles pour tout le monde… enfin presque tout le monde. En effet, le compte Twitter de l’App Store révèle que c’est seulement disponible dans quelques pays.

Ce qu’Apple appelle des suggestions de recherches sont maintenant disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Il n’y a pas de précision pour l’instant si c’est en anglais et en français pour le Canada ou uniquement en anglais. Si vous avez un compte canadien, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil et nous dire ce qu’il en est dans les commentaires.

Que peut-on faire avec ces filtres sur l’App Store ? L’idée est d’affiner la recherche. Ainsi, si vous recherchez « jeu », l’App Store va proposer des mots comme « puzzle », « multijoueur », « enfants » ou encore « hors ligne ». Un appui sur « puzzle » va par exemple va uniquement lister les jeux qui sont dans cette catégorie.

🗣 Introducing search suggestions on the App Store!

Select (or deselect) multiple suggestions to refine your search so you can find even more amazing apps and games.

Search suggestions roll out today starting with the USA, Canada, the UK, and Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb

— App Store (@AppStore) April 29, 2021