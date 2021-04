Le groupe LCG Entertainment, Inc. a donc tenu parole. Après avoir racheté les licences de feu Telltale Games, LCG avait promis de rééditer les titres du studio (The Walking Dead, Puzzle Agent, Batman, The Wolf Among US, Tales of Monkey Island, etc.). La plupart de ces titres sont déjà de retour sur PC et sur les plateformes mobiles, et il en est désormais de même pour la célèbre série des Tales of Monkey Island, suites modernisées des très cultes Monkey Island 1&2 de LucasArt, qui vient de réapparaitre dans l’App Store. Les 5 volets de la série sont disponibles, à 5,49 euros le jeu ou 15 euros le bundle des 5 chapitres (soit une économie de 10 euros).

Les aventures mouvementées du pirate Guybrush Threepwood sont à nouveau disponibles dans l’App Store

Voici les liens des 5 épisodes de Tales of Monkey Island :

Tales of Monkey Island

Tales of Monkey Island ep 2

Tales of Monkey Island ep 3

Tales of Monkey Island ep 4

Tales of Monkey Island ep 5