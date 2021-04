Mosquito Coast suit les tribulations de la famille Fox, qui semble fuir au Nouveau-Mexique un très mystérieux danger. Du jour au lendemain, le père, l’épouse et les enfants Fox embarquent dans le pick-up familial, laissant derrière eux une vie à priori bien rangée. Mais qu’est-ce qui peut bien expliquer une telle fuite en avant ? Voilà pour le pitch. Cette nouvelle série Apple TV+ est adaptée du roman éponyme écrit par Paul Theroux, l’oncle de l’acteur Justin Theroux, ce dernier interprétant Allie Fox dans la série !

Une featurette (ci-dessus) revient d’ailleurs sur l’« affaire de famille Theroux » au coeur même de la série. Les premiers trailers de Mosquito Coast étaient particulièrement prometteurs, et l’on va pouvoir vérifier ces bonnes impressions dès aujourd’hui : les deux premiers épisodes de la série (Disparition et Renards et Coyotes) viennent en effet de débarquer sur Apple TV+.