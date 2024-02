The New Look fait ses débuts sur Apple TV+. La série « raconte comment l’icône de la mode Christian Dior et ses contemporains, Coco Chanel, Pierre Balmain et Cristobal Balenciaga ont traversé les horreurs de la seconde guerre mondiale et lancé la mode moderne ». Le casting est prestigieux, avec notamment Ben Mendelson dans le rôle de Christian Dior, Juliette Binoche en Coco Chanel, John Malkovich en Lucien Lelong, mais aussi Glenn Close, Maisie Williams (Game of Thrones), Claes Bang (formidable dans la série) Nuno Lopes en Cristobal Balenciaga, ou bien encore Zabou Breitman.

Le showrunner Todd Kessler ne semble pas avoir pris trop de risques en terme de mise en scène, l’objectif étant visiblement ici de séduire avant tout un public américain, toujours friand de films ou séries portant sur la culture française. Cela explique sans doute aussi le choix de prendre des acteurs de langue anglaise pour interpréter les grands noms de la mode française, ce même public américain ayant du mal à « accrocher » à un programme dès lors que les acteurs ne sont pas des têtes connues. Les trois premiers épisodes de The New Look sont disponibles sur Apple TV+ (les épisodes suivants seront disponibles chaque mercredi).