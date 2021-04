Les AirTags sont disponibles à la vente ! Ces petites balises connectées signées Apple ne sont pas une nouveauté en soi, mais la firme de Cupertino a fait en sorte de parfaitement intégrer l’accessoire dans l’écosystème iOS, sans même parler d’une interface dédiée particulièrement soignée dans l’app Localiser, qui permet d’indiquer précisément (par une grosse flèche mouvante) dans quelle direction il faut chercher l’objet « AirTaggué ». Le YouTubeur Marques Brownlee a réalisé une superbe vidéo résumant les points forts et les rares points faibles du petit accessoire (on notera une certaine facilité à se rayer). On notera que l’accessoire a lui même droit à son lot d’accessoires dédiés : étui de porte clefs en simili cuir ou silicone, coque protège rayure (déjà !), et ce n’est sans doute qu’un début…

Et vous cher lecteur, voyez vous une utilité à ces AirTags ? Et si c’est bien le cas, quels objets du quotidien se feront « AirTagguer », et pourquoi ? Oui, nous voulons encore et toujours tout savoir ;)

Les AirTags sont disponibles à la vente chez Amazon au prix de 35 euros (ici à l’unité mais on peut aussi les trouver en pack de 4 à 118,96 euros)

Les premiers accessoires sont aussi disponibles :

– Porte-clés en cuir AirTag (Product) RED à 38,95 euros (il est possible de choisir d’autres coloris)

– Lanière en cuir Havane à 44,95 euros (là encore d’autres coloris sont disponibles).

Et parce que l’on est pas obligé d’acheter du Apple (et que les accessoires Apple sont vraiment chers, plus chers que l’AirTag lui-même !), voici aussi quelques accessoire largement plus accessibles :

– Protection anti-rayures en silicone de marque NEWZEROL à 14,99 euros

– Etui de protection de marque Hotsel à seulement 6,69 euros