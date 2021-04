Schmigadoon!, la série de comédie musicale qui a enfin un nom, a aussi désormais une date de sortie. Apple vient d’annoncer via son app Apple TV que Schmigadoon! sera diffusé sur Apple TV+ le 16 juillet prochain. Réalisé par la troupe du cultissime Saturday Night Live (Cecily Strong, Fred Armisen, Keegan-Michael Key, Kristin Chenoweth et Jane Krakowski), Schmigadoon! joue la carte de la parodie de genre : un couple (Cecily Strong et Keegan-Michael Key) tombe par le plus curieux des hasards sur la ville enchantée de Schmigadoon, dans laquelle tout le monde vit comme dans une comédie musicale des années 40 ! Un curieux sortilège semble protéger la cité chantante : notre couple de touristes involontaires ne peut en effet pas quitter Schmigadoon sans avoir trouvé le véritable amour. Tout un programme…

La première saison de la série est composée de 6 épisodes, et les 2 premiers épisodes seront diffusés le 16 juillet.