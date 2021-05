iFixit propose son démontage du AirTag d’Apple. Le traqueur d’objets est comparé au Mate de Tile, SmartTag de Samsung… et à une pièce d’un quart de dollar américain. Cette dernière est surtout là pour faire la comparaison avec la taille.

Tile, SmartTag, AirTag et pièce

Le démontage du AirTag d’Apple

Dans son démontage, iFixit note que l’AirTag est la balise qui occupe le mieux l’espace à l’intérieur. Les rayons X montrent que les composants internes prennent quasiment toute la place. Ce n’est pas tout à fait le cas avec les Mate et SmartTag. Il est toutefois bon de noter que les produits de Tile et Samsung ont un trou pour pouvoir être accrochés à quelque chose, ce qui n’est pas le cas avec la balise d’Apple.

En parlant de ce trou, il est techniquement possible d’en avoir un sur l’AirTag. En effet, iFixit explique qu’il y a trois petits espaces sur l’AirTag où il est possible de faire soi-même un trou. Il faut toutefois faire très attention parce qu’une mauvaise manipulation rend l’accessoire inutilisable. Et bien évidemment, la garantie saute avec une telle manipulation.

Pour ce qui est de la pile, les trois produits proposent un système de remplacement assez simple. L’AirTag et le SmartTag ont une pile CR2032. C’est le modèle CR1632 pour le Mate. L’AirTag dispose d’un mécanisme de rotation de sa plaque arrière pour le remplacement, mais il n’y a pas de moyen facile de soulever la plaque arrière si vous avez les mains grasses ou glissantes. « Imaginez ouvrir un bocal à cornichons récalcitrant avec seulement deux pouces glissants », indique iFixit. Dans tous les cas, il n’y a pas besoin d’outil particulier pour faire le remplacement.

Le démontage de l’AirTag permet également d’en savoir un peu plus sur le haut-parleur. Celui-ci émet un son pour permettre au propriétaire à proximité de rapidement connaître l’emplacement. Mais comment le haut-parleur a pu être placé étant la petite surface de l’accessoire ? Apple a décidé d’utiliser tout l’espace de sa balise comme haut-parleur, avec le dessous du couvercle servant d’aimant au haut-parleur.