Durant la réunion annuelle des actionnaires du groupe Berkshire Hathaway (société qu’il dirige), Warren Buffet a tenu des propos laudateurs à l’encontre du CEO d’Apple. Le milliardaire a ainsi déclaré devant le parterre d’actionnaires que Tim Cook était un « patron fantastique ». Buffet distribue ses bons points peu de temps après revendu un gros paquet d’actions AAPL, une décision plus financière que « de coeur » donc puisque l’investisseurs richissime n’a jamais manqué une occasion de féliciter la stratégie d’Apple depuis le retour de Steve Jobs aux affaires en 1997, et par la suite lorsque Tim Cook s’est installé dans le fauteuil de CEO (en 2011).

Warren Buffet estime ainsi que « Tim Cook a été sous-estimé pendant un certain temps. Il est l’un des meilleurs managers au monde. Et j’ai vu beaucoup de managers. Il a un produit que les gens adorent. Et il y a une [énorme] base installée d’utilisateurs, et ils ont taux de satisfaction de 99%. » Concernant Apple, l’homme d’affaires rajoute : « C’est une entreprise extraordinaire ». Le CEO de Berkshire considère en outre que Steve Jobs et Tim Cook sont tous deux excellents, chacun « à leur manière ». Warren Buffet concède tout de même que Tim Cook « ne pouvait évidemment pas faire ce que faisait Jobs en terme de création », tout en rajoutant dans la foulée que « Steve Jobs ne pouvait pas faire, du moins je le crois, ce que Tim Cook a fait par bien des égards ».