Souvent bien informé, Ming-Chi Kuo en avait sous le coude en cette journée du 3 mai. Outre l’iPhone pliable, l’analyste avait aussi quelques cartouches en réserve concernant l‘iPad mini (6ème génération, déjà !). Pour l’analyste, il vaudra encore se montrer patient : à cause de restrictions sur la supply chain (pénurie de composants), l’iPad mini 6 ne serait disponible à la vente que durant le second semestre de l’année en cours. C’est la seconde fois que l’analyste annonce un délai pour la sortie de l’iPad mini, et ce « retour du même » (et non du mème) vaut souvent pour confirmation.

L’iPad mini 6 devrait être équipé d’une dalle 8,4 pouces, de bordures plus fines autour de l’écran et disposerait toujours d’un Touch ID physique ainsi que d’un port Lightning. Il ne faut donc pas s’attendre à de gros bouleversements sur cette génération de mini, mais il se murmure que Cupertino plancherait aussi sur un iPad mini équipé d’une dalle à technologie Mini-LED.