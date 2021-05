En plus d’iOS 14.5.1, Apple propose les mises à jour macOS 11.3.1 sur Mac et watchOS 7.4.1 sur Apple Watch. Elles aussi se chargent de corriger des bugs et améliorer la sécurité.

Et voici macOS 11.3.1

Voici les notes d’Apple concernant macOS 11.3.1 :

macOS Big Sur 11.3.1 apporte dʼimportantes mises à jour de la sécurité et est recommandé à tous les utilisateurs.

Pour télécharger la mise à jour, ouvrez Préférences Système et rendez-vous dans la section Mise à jour de logiciels. Vous verrez la nouvelle version apparaître. Vous pourrez alors lancer le téléchargement. Pour rappel, Apple a proposé macOS 11.3 il y a quelques jours.

watchOS 7.4.1 est également là

Du côté de l’Apple Watch, les utilisateurs ont le droit à watchOS 7.4.1. Là encore Apple n’est pas très bavard. Le groupe parle de mises à jour de la sécurité. Cette mise à jour intervient quelques jours après la version finale de watchOS 7.4.

Pour mettre à jour vers watchOS 7.4.1, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone, sélectionnez l’onglet Ma montre puis allez dans Général > Mise à jour logicielle.

Pour rappel, Apple a d’autres versions en test actuellement. Le groupe a récemment proposé des bêtas pour iOS 14.6, macOS 11.4, watchOS 7.5 et tvOS 14.6. Apple n’a pas encore communiqué une date de sortie. Mais certains indices suggèrent que la sortie se fera ce mois-ci.