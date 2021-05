Apple propose aujourd’hui iOS 14.5.1 (build 18E212) sur iPhone et iPadOS 14.5.1 sur iPad. Cette mise à jour arrive quelques jours à peine après la version finale d’iOS 14.5.

Disponibilité d’iOS 14.5.1 au téléchargement

iOS 14.5 a été une grosse mise à jour, notamment pour un respect de la vie privée et la possibilité de déverrouiller son iPhone quand on porte un masque grâce à l’Apple Watch. À l’inverse, iOS 14.5.1 est une mise à jour corrective. Voici ce qu’Apple annonce :

Cette mise à jour corrige un problème lié à la transparence du suivi des applications pouvant empêcher les utilisateurs ayant, dans un premier temps, désactivé « Autoriser les demandes de suivi des apps » dans Réglages de recevoir des invites provenant dʼapps après avoir réactivé lʼoption. Cette mise à jour apporte également dʼimportantes mises à jour de la sécurité. Elle est recommandée à tous les utilisateurs.

Pour télécharger iOS 14.5.1, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pouvez sinon vous rendre depuis notre page dédiée qui recense les différents firmwares. Vous pourrez alors télécharger la mise à jour puis faire une installation manuelle depuis votre Mac (via le Finder) ou depuis PC sous Windows (via iTunes).

iOS 12.5.3 est également au programme

À noter qu’Apple propose aussi iOS 12.5.3 (build 16H41) pour les appareils qui ne sont pas éligibles à iOS 13 (et donc iOS 14). Cela inclut l’iPhone 5s, l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus, l’iPod touch 6G, l’iPad Air, l’iPad mini 2 et l’iPad mini 3.