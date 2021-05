Apple TV+ proposera Finch, un film de science-fiction avec Tom Hanks

Apple TV+ a obtenu les droits pour diffuser le film Finch avec Tom Hanks. Il s’agit d’un film de science-fiction qui sortira dans le courant de l’année 2021, selon Deadline. Il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Finch arrivera directement sur Apple TV+

Le film, qui avait à l’origine le titre Bios, devait initialement être distribué par Universal Studios. C’est finalement Apple TV+ qui récupère les droits de Finch. On peut également s’attendre à une sortie au cinéma (aux États-Unis) pour être éligible aux Oscars de l’année prochaine.

Dans Finch, un homme, un robot et un chien forment une famille improbable, l’homme essayant de s’assurer que son compagnon canin bien-aimé sera pris en charge après son départ. Tom Hanks incarne Finch, un ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un cataclysme solaire qui a transformé le monde en terrain vague. Le personnage de Tom Hanks, qui vit dans un bunker souterrain depuis une dizaine d’années, s’est construit un monde bien à lui qu’il partage avec son chien, Goodyear. Il crée un robot (joué par Caleb Landry Jones) pour veiller sur Goodyear lorsqu’il ne pourra plus le faire. Alors que le trio s’embarque dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désert, Finch s’efforce de montrer à sa création la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie.

Le réalisateur est Miguel Sapochnik. Il a notamment réalisé quelques épisodes de Game of Thrones, dont un qui lui a permis d’obtenir un Emmy Award. Pour ce qui est du scénario, il est écrit par Craig Luck et Ivor Powell.

Il s’agit en tout cas du deuxième film avec Tom Hanks sur Apple TV+. Le premier a été USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique.