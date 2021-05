Apple fait savoir qu’il y a un problème avec son application Podcasts, et ce depuis le 29 avril dernier. Les problèmes et autres pannes sont généralement corrigés en l’espace de quelques heures. Mais ce n’est pas le cas ici, avec le souci qui est toujours d’actualité.

Des problèmes qui traînent pour l’application Apple Podcasts

« Les utilisateurs rencontrent un problème avec ce service. Nous enquêtons et nous mettrons à jour le statut dès que nous aurons plus d’informations », indique seulement Apple sur sa page d’état système concernant l’application Podcasts. Si l’on en croit le fabricant, certains utilisateurs connaissent des soucis et non tout le monde. Mais étant donné qu’il n’y a pas plus de détails sur le sujet, il est difficile de savoir si c’est effectivement le cas.

Il est fort possible que les problèmes auxquels Apple fait référence aient un rapport avec iOS 14.5. La mise à jour a vu le jour le 26 avril dernier et comme nous le rapportions trois jours plus tard, plusieurs utilisateurs ont des soucis. Il est notamment question de la synchronisation des bibliothèques, de réglages qui ne sont pas pris en compte, de l’écoute entre plusieurs appareils qui peut être bancale, du téléchargement d’anciens podcasts sans raison apparente ou encore des contenus qui n’apparaissent plus.

Apple a sorti iOS 14.5.1 ce soir. Mais si l’on s’en tient aux notes d’Apple, il n’y a aucun correctif particulier pour son application Podcasts.