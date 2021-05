Il aura fallu pas moins de 6 jours pour qu’Apple règle enfin (définitivement ?) les nombreux soucis de performances de l’application Podcasts. La dernière mise à jour du logiciel, qui apporte une nouvelle interface et prépare l’app aux podcasts payants, était jusqu’ici très loin de la stabilité. Depuis le 26 avril (date de la mise à jour), de nombreux utilisateurs reportaient en vrac des soucis de synchronisation, des contenus manquants, des réglages non pris en compte, etc.

Apple vient d’indiquer que les soucis étaient réglés du côté de ses serveurs, ce qui signifie que tout devrait aussi être rentré dans l’ordre au niveau de l’app. Rappelons ici que le système de Podcasts payants se rapprochera de celui mis en place sur l’App Store. La Commission est de 30% sur les abonnements la première année, puis passe à 15% par la suite. Les créateurs de podcasts devront aussi s’alléger chaque année de 19,99 euros, une somme qui correspond au coût d’inscription annuel au programme Apple Podcasters.