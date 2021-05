Suite directe du très bon Girls’ Frontline (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), et remake largement amélioré de Code Name: Bakery Girl (nouveaux doublages, graphismes revus et corrigés), Reverse Collapse: Code Name Bakery s’annonce comme un tactical RPG particulièrement ambitieux. Outre des graphismes et une DA soignée, le titre des studios XD Network et Sunborn Network proposera à l’évidence un gameplay d’une rare richesse pour le genre, avec une gestion fine des déplacements et de la complémentarité entre chaque membre de l’équipe. Le trailer de gameplay s’avère particulièrement convaincant, et l’on comprend que les affrontements contre les boss demanderont un sacré sens du dosage. Les amateurs de passage en force ne sont pas les bienvenus ici.

Reverse Collapse: Code Name Bakery devrait sortir au mois d’octobre prochain sur Steam et plateformes mobiles (iOS, Android). Et bonne nouvelle, le jeu pourrait être proposé à l’achat « premium ».