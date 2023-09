Déjà dispo en précommande dans l’App Store, Devil May Cry: Peak of Combat s’annonce comme une version plus qu’honnête du célèbre jeu de Capcom. Une vidéo de gameplay dévoile une longue phase de combat contre un boss, une phase durant laquelle le joueur alterne entre plusieurs personnages, soit Dante, Lady ou bien encore Vergil. La réalisation globale est plus qu’honnête, et surtout, les mouvements des combattants sont réactifs et fluide, d’autant que la séquence est entièrement jouée à la manette PS5 Dualshock.

Ceux qui ne disposeront pas de manette pourront toujours se rabattre sur le contrôleur virtuel, mais franchement, ce genre d’interface est peu recommandé pour un DMC (ou tout autre jeu du même type du reste). On note aussi que les combos sont bien présents, et que globalement, Capcom n’a pas trop simplifié le gameplay. Après tout, que serait un Devil May Cry sans une bonne dose de skill ? Devil May Cry: Peak of Combat n’a toujours pas de date de sortie, mais sachant que le jeu peut être précommandé, cela ne devrait plus trop tarder…