Pas de grosses sorties à signaler cette semaine (hormis les dernières nouveautés Apple Arcade dont nous vous parlons dans cet article), mais une foultitude de jeux à venir. On démarre les festivités avec Shadowverse : Worlds Beyond de Cygames. Présenté loir de l’évènement Shadowverse Next 2024, ce jeu de carte-stratégie comportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment un système de lobby qui permettra jouer au Mahjong, d’aller à la pêche et bien plus encore… Un sim-life en plus du jeu.de base en somme… Hormis ce lobby, les modes de jeu Super Evolution et Engage ainsi que deux nouveaux personnages (Dreizehn et Lovesign) , le titre de Cygames semble énormément se rapprocher du Shadowverse originel. Sortie prévue en 2024 sur iOS, Android et PC.



De nouveau présenté lors des derniers Game Awards, l’action RPG Zenless Zone Zero du studio HoYoverse a été confirmé pour 2024.. C’est techniquement superbe et très manga en terme de DA.



Annoncé l’an dernier, l’action-RPG Arknights: Endfield s’est montré un peu plus dans un superbe trailer diffusé lors des Game Awards. Le jeu sera disponible sur PC, PS5, iOS et Android.



Très attendu, Devil May Cry: Peak of Combat (), a enfin une date de sortie sur iOS. Capcom et Nebula Joy (le développeur de cette version mobile) annoncent que le jeu d’action ultra stylé sera disponible dans l’App Store le 10 janvier 2024. Le jeu peut être précommandé à cette adresse.