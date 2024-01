La franchise DMC débarque sur nos iPhone ! Devil May: Cry Peak of Combat (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) arrive donc sur iOS/iPadOS, et il convient de rappeler que ce titre mobile n’a pas été développé par Capcom mais par le studio NebulaJoy. Les fans hardcore de la franchise seront sans doute à la fois ravis de retrouver des personnages et boss iconiques mais aussi probablement déçus par un gameplay certes efficace mais ultra simplifié malgré la présence de combos aériens (beaucoup plus simples à sortir dans cette version). En revanche, la réalisation impressionne vraiment, une finition que l’on doit en partie à la supervision du projet par Capcom, l’éditeur japonais étant visiblement très impliqué dans cette version mobile malgré l’externalisation du développement.



L’autre grande satisfaction, c’est la présence d’un mode arène en « un contre un » que le studio promet « équitable ». « Il n’y a aucun élément à payer pour gagner en JCJ. Dans cette arène équitable, seules les compétences et les stratégies sont vos alliées. » promet NebulaJoy. On note aussi qu’à l’instar d’autres free-to-play basés sur des franchises célèbres, Devil May Cry Peak of Combat reprend des séquences, décors et personnages de plusieurs des opus consoles et PC. Certains éléments de gameplay ou modes de jeu ont été aussi portés sur cette version mobile, comme le Palais de Sang, le Puits de Gravité ou bien encore l’Effacement de Mécanisme.