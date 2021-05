Le mode sombre est désormais disponible sur l’application iOS de Snapchat. On peut dire que le réseau social a pris son temps, sachant qu’Apple propose un tel mode depuis iOS 13. Les autres réseaux sociaux le proposent déjà.

Le mode sombre débarque sur Snapchat

Snapchat a débuté le test de ce mode sur application iOS à la fin de 2020 et il est désormais disponible pour 90% des utilisateurs, selon la plateforme. Les utilisateurs Android devront attendre encore quelques mois avant d’en profiter.

Il existe trois modes. Le premier se charge d’activer le mode clair ou sombre selon la configuration au niveau d’iOS. Ainsi, quand vous avez iOS en mode sombre, l’application fera de même. Et inversement pour le mode clair. Le deuxième permet de forcer le mode clair et le troisième force le mode sombre.

Comment activer le mode sombre sur Snapchat ? Ouvrez l’application du réseau social, touchez l’icône en haut à gauche pour tomber sur votre profil puis touchez l’icône de l’engrenage en haut à droite. Naviguez jusqu’à App Appearance et faites votre choix. On notera que le réglage est pour l’instant en anglais, mais on se doute bien qu’il va être prochainement traduit en français.

Snapchat est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone.