Des sources proches de l’industrie auraient indiqué à DigiTimes qu’Apple était bien placé désormais pour dominer le segment du PC AIO (All-In-One ou « tout-en-un » en bon français), grâce évidemment au lancement des iMac M1. Le segment du tout-en-un concerne des ordinateurs desktop dont l’unité centrale est contenue dans l’écran. HP domine pour l’instant ce segment produit très particulier, mais les iMac M1 (et les modèles suivants sous Apple Silicon) devraient changer la donne.

Apple aurait l’avantage de maitriser de bout en bout la conception de ses appareils (jusqu’au processeur donc) ce qui le mettrait plus à l’abris des actuelles pénuries de composants et le placerait en situation de force pour négocier le prix des composants. Les iMac M1 seraient aussi devenus nettement plus compétitifs sur le AIO grâce à la puissance des puces Apple Silicon. La comparaison avec un AIO standard de HP (modèle 24 pouces avec dalle FULL HD, 8 Go de RAM, SSD 256 Go et processeur AMD Athlon), ne tournerait plus en défaveur de l’iMac M1, même en prenant en compte le différentiel de tarif.

HP garde encore un avantage sur les « tout-en-un » plus haut de gamme (des Pavilion 27 et 34 pouces), mais le lancement du prochain iMac Pro 32 pouces (avec sans doute un processeur M1x ou M2) ferait de nouveau pencher la balance vers l’iMac.