Et de deux ! En 2019, une étude de l’université de Manchester démontrait que le mode Night Shift d’iOS n’aidait pas vraiment à s’endormir malgré les affirmations d’Apple. Une nouvelle étude, cette fois américaine, enfonce le clou. L’étude de 2019 portait sur des souris, mais les chercheurs estimaient alors que ses conclusions pourraient sans doute être étendues aux humains. Les résultats étaient déjà étonnants : à niveau de luminosité égale, la lumière bleue, et non la lumière jaune, s’avérait finalement plus efficace pour ralentir le rythme cardiaque des souris !

La seconde étude, réalisée cette fois sur des êtres humains, aboutit globalement aux mêmes conclusions : le professeur en Psychologie Chad Jensen et l’équipe de chercheurs du Centre médical pour enfants de Cincinnati ont comparé la « qualité » de sommeil d’individus ayant utilisé le mode Night Shift avant de s’endormir à celle d’individus ayant utilisé leurs smartphones sans aucun mode activé. Résultat ? Sur 167 adultes âgés de 18 à 24 ans, les chercheurs n’ont noté aucune différence au niveau de l’activité du sommeil. En revanche, les chercheurs auraient réussi à prouver que lorsque le temps de sommeil vient à manquer, l’individu récupère plus facilement en s’abstenant de consulter son smartphone avant de s’endormir.