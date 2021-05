Lorsque la situation l’exige, Apple n’hésite généralement pas à financer ses fournisseurs. Modernisation des outils de production, mise à l’abri financière, investissement sur de nouvelles technologies (sur lesquelles Apple se donne un droit d’exclusivités), Apple ne manque pas de raisons pour donner un petit coup de pouce payable en dollars.

Le gagnant du jour n’est autre que II-VI (ex Finisar), spécialiste américain des technologies optiques (émetteurs-récepteurs optiques, moteurs optiques, câbles optiques actifs, composants optiques, instrumentation optique, etc.). II-VI produit notamment des composants VCSEL, essentiels pour le bon fonctionnement du capteur Truedepth/Face ID des iPhone (et désormais de l’iPad Pro). Apple vient d’annoncer avoir investi 410 millions de dollars dans II-VI, en partie afin de booster la recherche sur des technologies Laser en relation avec le LiDAR des iPhone/iPad. L’énorme investissement d’Apple « sécurise » aussi les quelques 700 salariés que Finisar emploie aux Etats-Unis.

Rappelons qu’il y a quelques jours à peine, Apple a annoncé un plan d’investissement de 430 milliards de dollars sur 5 ans afin de soutenir l’activité et l’emploi aux Etats-Unis.