Les propriétaires d’Apple Watch Series 3 ne sont pas vraiment à la fête depuis le lancement de WatchOS 7. Et parmi ces utilisateurs mécontents, on trouve quelques journalistes, notamment ceux des sites 9to5Mac et WatchGeneration. Ces derniers ont constaté que la capacité de stockage de la Series 3 est désormais insuffisante pour accueillir les dernières mises à jour du système d’exploitation. L’Apple Watch Series 3 dispose de 8 Go de stockage , ce qui s’avère désormais insuffisant alors que le passage vers Watch OS 7 nécessite déjà plusieurs gigas de libres en local.

Face à cette situation, Apple conseillait généralement de supprimer de la musique ou autres contenus « lourds » de la Series 3, des contenus que l’on pouvait par la suite réinstaller sur la montre. Ce n’était déjà pas le summum en terme d’expérience utilisateur, mais un cran vient d’être franchi puisqu’Apple suggère cette fois de procéder à la mise à jour avec une Apple Watch Series 3 vide de tout contenu !

La procédure totale permettant d’aboutir à une Apple Watch Series 3 mise à jour et remplie de données utilisateurs dure désormais … un certain temps. Peut-être serait-il temps qu’Apple admette que la series 3 n’est plus dans les « clous » des évolutions software de Watch OS, même si cela signifie une prise en charge raccourcie.