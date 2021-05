Il y a quelques semaines, Blizzard a annoncé une nouvelle bêta fermée pour Diablo Immortal limitée au seul marché Australien (et sur Android). Les choses semblent un peu s’accélérer néanmoins puisque la dernière publication de résultats de Blizzard confirme que la sortie du jeu est prévue pour cette année ! Une telle info dans une publi de résultats signifie que cette fenêtre de sortie est « ferme et définitive ». A moins d’un séisme ou d’une seconde pandémie, Diablo Immortal sortira donc bien cette année sur iOS et Android. Le rapport de résultats confirme aussi la sortie cette année de Diablo II: Resurrected, la version remaster du mythique Diablo II.



La dernière vidéo d’étape dévoile les deux principales zones en mode quête (Le mont Zavain, royaume des singes, et la Toundra gelée, peuplée de Barbares), des raids exclusif jusqu’à 48 joueurs pour les immortels, le mode Boss Rush the Helliquary, etc.). Graphiquement, ça commence vraiment à envoyer du bois… pour du mobile…

Les précommandes de Diablo Immortal sont ouvertes uniquement sur Android, mais le jeu sortira bien en même temps sur les deux plateformes mobiles.