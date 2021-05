Fortnite n’est plus sur l’App Store, et depuis, c’est la guerre ouverte entre Apple et Epic Games. Quelles que soient les raisons des uns et des autres, les joueurs de Fortnite sur iOS sont actuellement les grands perdants de ce bras de fer. Une lueur se dessine pourtant au bout du tunnel : lors du procès Apple vs Epic, l’audition d’Aashish Patel, directeur produit chez Nvidia, a précisé que Fortnite serait (enfin) disponible dès le mois d’octobre sur la version iOS de GeForce NOW (jouable via un navigateur) !

Le Battle Royale ferait donc une entrée fracassante sur le service de streaming de Nvidia, et Apple ne pourrait pas y faire grand chose. Au passage, Aashish Patel a rappelé que Nvidia avait bien soumis à Apple l’app GeForce Now, mais que le californien l’avait tout simplement refusé. La dispo d’un Fortnite « online » ne gênera sans doute pas Apple : la firme de Cupertino reste avant tout focalisée sur le contrôle plein et entier de sa boutique applicative. Ce qui se passe au delà n’est plus vraiment de son ressort.