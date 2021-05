Le superbe jeu de gestion-survie Frostpunk, reconnu comme l’un des meilleurs titres dans son genre, va débarquer sur mobile ! Le studio 11 bit a confié l’adaptation mobile du titre à NetEase, un vétéran du jeu mobile. Frostpunk est à la fois un jeu de gestion de ville et de survie se déroulant dans un 19ème siècle dystopique et post-apocalyptique. Sorti sur PC en 2018 puis un peu plus tard sur consoles Xbox One et PS4, Frostpunk a été salué par la critique pour son système de jeu, ses décors rétro-futuristes, et son lore faisant largement penser à la série de romans La Compagnie des Glaces, chef d’oeuvre français de la S.F.

La version mobile proposera plusieurs modes de jeu inédits (Roguelike Adventure, Rare Animal Rescue Station, etc.), mais l’on espère que le coeur du jeu ne sera pas trop modifié. NetEase promet toutefois un titre « immersif », ce qui ne nous avance pas plus que ça… Frostpunk pourrait débarquer sur mobiles avant la fin de l’année.