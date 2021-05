Apple a réalisé un premier trimestre record, avec à la clef 23 milliards de bénéfices (il faut se pincer pour y croire). Et comme souvent, l’iPhone reste le moteur de ces résultats. Counterpoint Research a livré ses chiffres pour l’ensemble du secteur mobile, et place Apple à la seconde place du marché. Les ventes d’iPhone auraient ainsi représenté 17% de l’ensemble des ventes de smartphones sur la période, ce qui est tout simplement du jamais vu… depuis presque 10 ans. Lors des Q1 2018, 2019 et 2020, l’iPhone culminait alors entre 12 et 14% des ventes. Apple reste à 5 bonnes longueurs de Samsung (leader avec 22% de Pdm) et à trois longueurs devant Xiaomi (14% de Pdm).

Selon Counterpoint Research, les revenus du secteur mobile auraient atteint 113 milliards de dollars sur le Q1. Du jamais vu

Et puisque l’on parle de Xiaomi, il faut noter que le tableau de Counterpoint contredit franchement les estimations de Canalys, ce dernier plaçant Apple à une longueur seulement devant le fabricant asiatique, ce qui ne collait pas vraiment avec la croissance affichée et le prix moyen de vente déduit. Le pourcentage de Counterpoint n’est pas seulement un peu plus « juste », il épouse ici parfaitement les données publiées par Apple (chiffre d’affaires, croissance sur un an, prix moyen de vente déduit).